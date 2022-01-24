В Тюменской области ведется поиск родственников участников Великой Отечественной войны

Общероссийское общественное движение "Поисковое движение России" и Областной поисковый центр имени Артура Ольховского составили список имен солдат, родившихся или проживавших в нынешней Тюменской области до начала Великой Отечественной войны, поиск родственников которых ведется уже на протяжении нескольких лет:

🔹 АКСЕНОВ Сергей Григорьевич, 1901 г.р., Тобольск, ул. Слесарная, 35. Призван Тобольским РВК. Красноармеец, санитар, 282 сд. Семья: Аксенова Анастасия — жена, адрес тот же.

🔹 АЛЕКСАНДРОВ Иван Карпович, 1923 г.р., Велижанский район, красноармеец, 229 сд.

🔹 ВОЛКОВ Иван Петрович: родился в д. Полозаозерье Бердюжского района в 1913 году, призван Ишимским РВК, красноармеец, связист; мать, Волкова Евдокия Ермолаевна, проживала в Ишиме, ул. Карасульская, 130.

🔹 ГВОЗДЕВ Иван Александрович, 28.04.1901 г.р. Смоленская обл., красноармеец, 1009 сп. Семья: Гвоздева Александра Николаевна — жена, Омская обл., Ялуторовск, д. Тотилово.

🔹 ДРЯГИН Василий Лукьянович, 1918 г.р., Исетский район, д.Сплывайка, красноармеец, секретарь штаба, 1272 сп 384 сд. Семья: Дрягина Матрена Федоровна — мать, Тюмень, ул. Дмитрова, 34.

🔹 ИВАНОВ Николай Степанович, 1904 г.р., Юргинский район, Хмелевский с/с, Коровинка, красноармеец, телеграфист. Семья: Иванова Таисья Романовна, жила там же.

🔹 ИПШАНОВ Чегбар Исаевич, 1920 г.р., Вагайский район, Юрты Абызова, красноармеец, 133 осбр. Семья: Бесчастных Прасковья Евгеньевна, Вагайский район, Старый погост.

🔹 КОНОВАЛОВ Иван Николаевич, Абатский район, д. Катково. Призван Прокопьевским ГВК, г.Прокопьевск, Новосибирская обл. Красноармеец, 841 сп 237 сд. Семья: Николай Иванович — отец, г. Прокопьевск, ул.Шоссейная, д.25-1.

🔹 КОРОЛЕВ Федор Васильевич, 1908 г.р. Семья: ...солова, Тюмень, ул.Челюскинцев, 30.

🔹 РЕШЕТНИКОВ Николай Федорович, 1913 г.р., Тюмень, ул. Самарская, 13-4, красноармеец, 41 осбр. Жена Решетникова проживала по этому же адресу.

🔹 ФИРСОВ Ермолай Яковлевич, 1907 г.р., Вагайский район, Старый повос, красноармеец, 384 сд. Семья: Фирсова Кристина Ивановна, адрес тот же.

🔹 ЧУПИН Михаил Петрович, 1923 г.р., Ишимский район, д.Мизоново, сержант, 811 сп 229 сд. Семья: Чупина Варвара ...дьевна.

🔹 ШАРАПОВ Николай Александрович, 1923 г.р., Казанский район, с. Дубынка, рядовой, 783 сп 229 сд. Семья: Шарапова Евдокия Александровна — мать, Ишим, ул.Луначарского, 26.

Любую информацию можно отправить на электронную почту Тюменского областного поискового центра poiskoviki72@yandex.ru или по телефону +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88).