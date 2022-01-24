В Тюмени выбирают лучший из реализованных по инициативе горожан проект 2021 года

В 2021 году в Тюмени второй раз были реализованы идеи жителей города по благоустройству городских территорий в рамках проекта "Инициативное бюджетирование". Идеи, набравшие больше всего голосов, реализованы за счет средств бюджета.

Всего в отборе инициативного бюджетирования на портале "Я решаю!" участвовало 11 проектов, для реализации были отобраны 8, один из них не закончен и перенесен на 2022 год. В их числе - архитектурная подсветка памятника Герою Советского Союза Ивану Федюнинскому, детская площадка в Казарово, этнофестиваль кубинской культуры, музыки и танца, велоинфраструктура – 2021, оборудование площадки для дрессировки собак в сквере Телевизионный, установка зимних горок в район Антипино и у дома №214 на улице Республики.

Список реализованных проектов размещен на портале "Я решаю!". Горожанам предлагают выбрать успешные, на их взгляд, проекты, по итогам голосования будет сформирован рейтинг реализованных проектов и выбран лучший. ТАм же можно поделиться своими идеями по благоустройству города на 2022 год.