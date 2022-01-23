Более тысячи зараженных коронавирусом за сутки выявили в Югре

15:01 23 января 2022
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В ХМАО-Югре за сутки выявлено 1142 случая заражения коронавирусом, 567 из них  - в Сургуте. У большинства болезнь протекает как ОРВИ, сообщается в Telegram-канале Югра.Официально.

"По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 58, с симптомами ОРВИ – 1072, в бессимптомной форме заболевания – 12. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 102 240", - говорится в сообщении. 

На Ямале за сутки коронавирус выявлен у 571 человека, с начала пандемии - у 64 716.

В Тюменской области также отмечается рост заболеваний: за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 405 человек, всего с начала пандемии  - у 96 017.

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