Услуги зарубежного туризма больше всего подорожали за год в Тюменской области

Общий оборот превышает показатели 2020 года. Тюменьстат оценил оборот платных услуг за январь-ноябрь 2021 года в Тюменской области. За год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма (цены выросли на 19,3%), сообщили Вслух.ру.
На втором месте услуги образования (10,3%), на третьем - бытовые услуги (9,4%). Также подорожали услуги организаций культуры (6,2%), медицинские услуги (4,9%).
В целом за 11 месяцев в Тюменской области предоставлено услуг на общую сумму 113 млрд 750,2 млн рублей, в среднем 6,6 тыс. рублей на одного жителя в месяц.
Больше всего платных услуг было предоставлено в июне — на сумму 11 млрд 68,2 млн рублей. Меньше всего в январе — на 8 млрд 831,4 млн рублей.
Стоит отметить, что в 2020 году объем платных услуг населению составил 89 млрд 459,9 млн рублей.
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