Конкурс поделок и шитья "Сказка в ладошках" стартовал в Ишиме

Яркий, многогранный, ежегодный творческий конкурс "Сказка в ладошках" приглашает к участию жителей Ишима в возрасте от 5 до 15 лет. Победители получат дипломы и подарки.

Так, объемные поделки из разных материалов по мотивам произведений детских писателей-юбиляров в 2022 году можно заявить в номинацию "Саквояж любимых сказок".

Предполагаются работы по произведениям К. Чуковского, С. Аксакова, А. Барто, Э. Гофмана, сказки Братьев Гримм (рисунки на конкурс не принимаются).

В номинацию "Красна девица" нужно изготовить кокошник – старинный русский головной убор. Косоворотку с поясом ждет жюри в номинацию "Добрый молодец". Также мужской и женский наряды сибирских казаков оценят в номинации "Сибирский казак и сибирская казачка". Также есть номинация костюмов героев сказок.

– Конкурс "Сказка в ладошках" проходит ежегодно. Обычно в нем принимают участие не менее 100 ребят из Ишима и близлежащих районов. Вместе с родителями участники мастерят поделки, шьют костюмы – проявляют свои таланты, попутно расширяя кругозор, поскольку участие в творческом конкурсе подразумевает знакомство ребят с конкретными произведениями разных авторов. Победа в "Сказке" помогает им повысить самооценку, а некоторым – даже выбрать дальнейшее направление деятельности, – прокомментировала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" пресс-секретарь главы Ишима Лилия Табакова.

Принести созданные творения нужно в методический кабинет музея Петра Ершова до 24 февраля 2022 года. Компетентное жюри оценит все варианты работ и выберет лучшие. Победителей конкурса наградят в торжественной обстановке 5 марта во Дворце культуры.