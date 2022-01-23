Тюменцы могут переслать налоговые декларации ценным почтовым отправлением

Декларационная кампания по сдаче отчетности о доходах за 2021 год стартовала в России. Если нет возможности лично подать документы в организацию или воспользоваться электронными сервисами, можно сделать это с помощью почтовой пересылки. Налоговую декларацию лучше отправить ценным почтовым отправлением. Об этом редакции Megatyumen.ru сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

- Ценное письмо предполагает заполнение отправителем бланка описи вложения. Необходимо правильно перечислить в описи все направляемые документы и заполнить ее в двух экземплярах. Опись можно заполнить в почтовом отделении или на сайте Почты России, - уточнили в ведомстве. - Оператор при отправке сверит содержимое письма с описью вложения, после чего поставит на бланке подпись и штемпель почтового отделения с текущей датой отправки. Один экземпляр оформленной описи вкладывается в письмо, второй передается отправителю вместе с квитанцией.

Отправка документов по почте – это надежный способ передачи юридически значимой информации. Наличие чека подтверждает факт отправки и дату. С момента принятия почтовым отделением отправления обязательства отправителя считаются выполненными в срок.