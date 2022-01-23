В Голышмановском округе стартует муниципальный конкурс "Ученик года-2022"

В этом году он будет проводиться в оффлайн формате — ребята встретятся на тематических площадках в местном молодёжном центре. Как рассказала директор окружного Центра развития образования Любовь Дюкова, в 24-м по счёту конкурсе, который посвящён Году народной культуры, примут участие более тридцати школьников, с 3 по 10 класс, сообщает Комсомольская правда-Тюмень.

-Ребятам предстоит выдержать три испытания, - уточнила Любовь Александровна. - Сразу после открытия конкурса им нужно пройти интеллектуальный тур, далее представить презентацию "Мой успешный проект". 28 января конкурсанты покажут мастер-классы "Умный креатив". Самая многочисленная группа участников — младшие школьники. Вдвое меньше конкурсантов среди старшеклассников.

Думаю, что это связано большой учебной загруженностью будущих выпускников. Тридцать первого января, в Голышмановском молодёжном центре, состоится закрытие конкурса "Ученик года-2022". Ребят, получивших это высокое звание, поздравит глава округа Александр Ледаков и вручит им подарки и денежные поощрения. Ученический конкурс проводится в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка".