Благотворительную акцию "От чистого сердца" запустили волонтеры Голышмановского штаба "Мы вместе"

Акция стартовала 20 января и продлится до 20 февраля. Это совместный проект с местным ресурсным центром поддержки добровольчества, сообщает Мегатюмень.

Социальные волонтёры занялись сбором вещей для голышмановцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Собираются помочь пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям. Также планируют уделить внимание семьям с детьми, находящимся в социально опасном положении.

"Помочь нуждающимся можно, пожертвовав вещи, которые хорошем состоянии, но вы уже давно не пользуетесь. Мы с радостью примем в дар от благотворителей подержанную одежду и обувь на разные возраста, постельные и кухонные принадлежности, бытовую химию и средства гигиены, подушки и одеяла, шторы и покрывала. Приносите всё, чем готовы поделиться с теми, кто в этом остро нуждается. Приглашайте своих знакомых и друзей к участию в акции", - отметила куратор Голышмановского волонтерского штаба "Мы вместе" Елена Воронова.