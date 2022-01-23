100% подростков прошли флюорографию в Тюменской области

В Областном клиническом фтизиопульмонологическом центре подводят итоги работы за 2021 год. Радует положительная статистика по профилактическим осмотрам на туберкулез, сообщает Наталья Тимофеева, пресс-служба Областного клинического фтизиопульмонологического центра (г. Тюмень).

"В 2021 году в Тюменской области достигнут доковидный показатель охвата флюорографическими осмотрами подростков в возрасте от 15 до 18 лет. С целью раннего выявления туберкулеза обследовано 100 % юного населения региона, подлежащего осмотру, – более 47 тысяч подростков, – отмечает Вадим Неверов, руководитель Организационно-методической службы ОКФЦ. – Методом иммунодиагностики в 2021 году осмотрено 96,5 % ребят (в 2020 году – 91,8 %)".

Фтизиатры отмечают, что подростки от 14 до 17 лет – наиболее уязвимая группа по заболеваемости туберкулезом. В этот период из-за гормональной перестройки, особого состояния иммунной системы подростков, появления вредных привычек, нерационального питания возрастает вероятность развития туберкулезной инфекции. Чтобы выявить болезнь на ранней стадии, в регионе сочетают два метода диагностики: в 15 лет делают первый флюорографический снимок и до 17 лет включительно продолжают иммунодиагностику с помощью Диаскинтеста. В 2021 году из числа обследованных флюорографическим методом подростков туберкулез обнаружен у восьми подростков.

Четкое соблюдение алгоритма профилактических осмотров населения в городских поликлиниках и областных больницах стало надежным заслоном для распространения туберкулезной инфекции и запущенной патологии и у взрослого населения.

Для прохождения флюорографии сегодня нужно только желание человека и всего 10-15 минут времени. В любой поликлинике по месту жительства, а также в ОКФЦ во флюорографическом кабинете по ул. Республики, 251 при наличии документа, удостоверяющего личность, без предварительной записи, можно проверить свои легкие.