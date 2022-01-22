В муниципальных образованиях Тюменского района стартовали отчетные собрания

Череду отчетных собраний в муниципалитетах Тюменского района по традиции открыло Мальковское МО. Также состоялись сходы в Чикчинском и Онохинском сельских поселениях.

В этом году итоговые мероприятия - открытые заседания местных дум - проходят в комбинированном очно-заочном формате. Жители могут лично присутствовать на собрании или подключиться по видеоконференцсвязи. И в том, и в другом варианте можно задать свой вопрос и получить ответ в ходе заседания.

Очное участие организуется с соблюдением социальной дистанции и обязательным ношением масок.

В этом году возобновлен личный прием граждан специалистами структурных подразделений администрации, предшествовавший отчетным собраниям до наступления пандемии. Впервые он проходит в дистанционном формате. Жители могут получить онлайн-консультацию по вопросам образования, спорта и молодежной политики, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, социального обслуживания населения, агропромышленного комплекса, почтового обслуживания. Также участники могут задать вопрос депутату районной Думы, специалистам ресурсоснабжающих организаций - АО "Россети Тюмень" и ПАО "СУЭНКО".

Открывают заседания отчеты главы муниципалитетов о результатах деятельности за минувший год, планах работы на предстоящий и ближайшие годы, сообщает пресс-служба главы Тюменского района. Также в повестку входят вопросы о деятельности местных дум и районного парламента в минувшем году, об организации медицинского обслуживания, профилактике заболеваемости и состоянии правопорядка.

В заседаниях принимает участие глава района Светлана Иванова. Она рассказывает жителям об итогах социально-экономического развития района за 2021 год и о планах на будущее.

На предстоящей неделе отчетные собрания пройдут в Червишевском, Андреевском, Муллашинском МО и в поселке Боровский. Завершат итоговые мероприятия в Московском МО 22 февраля.