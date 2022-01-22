Голышмановцы необычно отметят Наурыз в Год культурного наследия народов России

В Голышмановском округе проживает около 1300 казахов. Ежегодно здесь с размахом организуется праздник весны и обновления "Наурыз". А в этом году его планируют провести необычно, сообщает АиФ - Западная Сибирь.

- Планируем собраться на Наурыз в деревне Земляной, где потихоньку строится этнопарк под открытым небом, - сообщил председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. – В прошлом году наша автономия подарила земляновцам деревообрабатывающий станок. Местный мастер Мереке Дицембаев достроил в земляновских садах русское подворье. К новогодним праздникам поставили горку, нарядили елку. В марте, как раз к Наурызу, поставим казахскую юрту. Место для проведения казахского нового года – замечательное.

Есенгалий Ибраев поделился планами празднования Наурыза. Затопят печь в русской избе, накроют дастархан в юрте, организуют скачки и национальные игры. Пригласят артистов, коллег и друзей. Познакомят гостей праздника с богатыми традициями и самобытными обычаями казахов.