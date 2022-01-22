Голосование за кандидатов в Студенческий совет региона продолжается в Тюмени

С 17 по 23 января проходит голосование за кандидатов в Студсовет Тюменской области. Тысяча тюменских студентов уже проголосовала за своих фаворитов. Состав нового созыва будет объявлен 25 января, в День студента, сообщает Мегатюмень.

Тридцать студентов из четырех городов Тюменской области участвуют в финале выборов в Студсовет региона. В январе они приняли участие в телевизионных дебатах. Последний этап, онлайн-голосование, стартовал 17 января и продлится до 23 января. Отдать голос за своего кандидата могут все студенты юга Тюменской области любой формы обучения. Узнать больше информации об участниках, а также посмотреть дебаты можно на странице проекта moi-portal.ru.

Для того, чтобы проголосовать за кандидата, необходимо написать его фамилию и имя в сообщения группы Студенческого совета Тюменской области "ВКонтакте" и отправить фото своего студенческого билета.

— Студенты активно поддерживают кандидатов в голосовании. И это очень классно! Мы формируем орган молодежного самоуправления, и в него должны входить именно те, кого выберут сами студенты, — рассказала о голосовании Екатерина Козеева, куратор Студсовета Тюменской области и руководитель регионального Студцентра.