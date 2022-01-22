Центр амбулаторной урологии работает на базе тюменского МКДЦ

Центр работает в Тюмени, он оснащен современным оборудованием для обследования больных с урологическими заболеваниями.

В центре есть все возможности для раннего выявления онкологических заболеваний мочевыделительной системы. "Всего за время работы центра было выполнено 102 такие диагностические процедуры, - рассказывает врач-уролог Центра амбулаторной урологии МКДЦ Антон Клиот, - которые помогли выявить 16 случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях".



К МКДЦ прикреплен ряд медицинских учреждений по профилю "Урология", а значит жители Тюмени, Ярковского, Нижнетавдинского, Тюменского районов при наличии показаний могут получить направление в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства на прием к врачу-урологу МКДЦ и получить консультацию по полису ОМС, сообщила Наталья Калугина, пресс-служба МКДЦ (г. Тюмень).



"Мужчины часто невнимательны к состоянию своего здоровья. Воспалительные процессы в предстательной железе диагностируются уже в возрасте 25-30 лет. И чем старше мужчина, тем регулярнее должны быть посещения уролога. Обязательно нужно прийти на осмотр и консультацию, если в текущем году вы обращались за медицинской помощью по поводу нарушения мочеиспускания, страдали онкологическими заболеваниями мочеполовой системы, имелись эпизоды почечной колики, атаки острого пиелонефрита, эректильной дисфункции, бесплодия, прочих заболеваний органов мочеполовой системы", – советует Антон Клиот.



Центр амбулаторной урологии открыт в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и регионального проекта "Оказание плановой и неотложной помощи населению Тюменской области при болезнях органов мочеполовой системы".