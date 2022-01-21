Тюменские власти направят 850 млн рублей на профилактику правонарушений и повышение безопасности дорожного движения

Государственные программы Тюменской области по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками правительство области разработало и реализует совместно с региональным управлением МВД. В 2022 году на эти цели в областном бюджете предусмотрено около 850 млн рублей. Об этом в выступлении на заседании коллегии УМВД России по Тюменской области сообщил губернатор Александр Моор.

На встрече было отмечено, что уровень преступности на 100 тысяч населения по итогам 2021 года в Тюменской области снизился на 2,8%, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям - на 3,1%, отмечают в Информцентре правительства региона.