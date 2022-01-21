Тюменский колл-центр 122 при обострении эпидситуации сможет принимать до 17 тысяч звонков в день

До 50 дополнительных рабочих мест может быть создано в тюменском колл-центре 122 в случае обострения эпидситуации для посменной работы 80 операторов-волонтеров, в результате колл-центр сможет принимать до 17 тысяч звонков в день, сообщает Информцентр регионального правительва.

В колл-центре 122 оборудовано 33 автоматизированных рабочих места, на них посменно работают 53 оператора, которые одновременно могут принимать до 650 звонков, в том числе поддерживая контакт с обратившимся с помощью голосового меню.

Максимальное количество звонков по горячей линии 122 в 2021 году превышало 6 тысяч в день, а в среднем операторы обслуживали 2,5 тыс. звонков ежедневно. При этом время ожидания ответа не превышало 4 секунд. Наибольшее количество вопросов касалось вакцинации и введения QR-кодов.