Депутаты Тюменской гордумы поздравили военнослужащих с Днем инженерных войск 

09:55 21 января 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото из архива ТВВИКУ, https://tvviku.mil.ru/

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова является одной из главных кузниц кадров для инженерных войск России. В честь праздника председатель Думы Евгений Заболотный от имени депутатов поблагодарил офицерский состав ТВВИКУ за службу, поддержку и мотивацию молодых людей, выбравших путь защитника Родины и пожелал крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра.

 "Выпускники ТВВИКУ с честью выполняют свой долг во всех уголках страны, показывают высокий уровень подготовки и знаний в горячих точках по всему миру. Офицеры и курсанты помогают при разминировании местности, в ликвидации чрезвычайных ситуаций, лесных и торфяных пожаров, последствий стихийных бедствий, участвуют в археологических экспедициях и принимают Всероссийские армейские игры на полигоне ТВВИКУ. Вам по плечу любая задача!", - обратился к военнослужащим Евгений Заболотный.  

Теги: Евгений Заболотный , инженеры , ТВВИКУ , Тюменская городская дума
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2022