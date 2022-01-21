Депутаты Тюменской гордумы поздравили военнослужащих с Днем инженерных войск

Фото из архива ТВВИКУ, https://tvviku.mil.ru/

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И.Прошлякова является одной из главных кузниц кадров для инженерных войск России. В честь праздника председатель Думы Евгений Заболотный от имени депутатов поблагодарил офицерский состав ТВВИКУ за службу, поддержку и мотивацию молодых людей, выбравших путь защитника Родины и пожелал крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира и добра.

"Выпускники ТВВИКУ с честью выполняют свой долг во всех уголках страны, показывают высокий уровень подготовки и знаний в горячих точках по всему миру. Офицеры и курсанты помогают при разминировании местности, в ликвидации чрезвычайных ситуаций, лесных и торфяных пожаров, последствий стихийных бедствий, участвуют в археологических экспедициях и принимают Всероссийские армейские игры на полигоне ТВВИКУ. Вам по плечу любая задача!", - обратился к военнослужащим Евгений Заболотный.