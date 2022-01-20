Чёткие хулиганы с Карского моря вернулись к людям, но теперь их отправят в тундру

Перед Новым годом мы сообщали про белых медвежат, которые жили в поселке Харасавэй и их отправили вертолетом в дикую среду обитания - на побережье Карского моря. На днях появилось сообщение о том, что мишки вернулись к людям. Однако ученые не оставляют надежды, что медведи смогут выжить в природе и планируют вторую попытку.

На этот раз молодых медведей вертолётом перевезут в национальный парк "Гыданский" на полуостров Явай. Это около 300 километров от вахтового посёлка. "Операция" запланирована на начало следующей недели. Участие в ней примут учёные НЭЦ "Морские млекопитающие", представители ООО "Газпром добыча Надым" и профильного департамента. Как и в прошлый раз, на первое время животным оставят порядка 200 килограммов замороженной рыбы. Учёные надеются, что в этот раз медвежата приживутся в природной среде. В этот раз на них наденут специальные, "медвежьи" датчики, которые будет сложно сбросить. Контролировать передвижения Хара и Савэя будут в том числе сотрудники нацпарка.

Первую эвакуацию годовалых мишек провели в конце декабря. Животных высадили в 100 километрах от производственной зоны. Их назвали Хара и Савэй. Перемещение животных отслеживали с помощью датчиков. С места высадки они дошли до острова Белый и вернулись на Харасавэй. Всего животные преодолели расстояние порядка 600 километров, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Следить за жизнью медведей можно в Instagram: Хара и Савэй - чоткие хулиганы с Карского моря.