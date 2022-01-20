Тюменские врачи произвели вторую пересадку сердца

Специалисты ОКБ №1 провели вторую пересадку сердца в Тюменской области. После операции 58-летний житель Тюменского района чувствует себя хорошо, постоперационный период прошел без осложнений.

На пресс-конференции, посвященной работе Центра трансплантологии, заведующий кардиохирургическим отделением №1 ОКБ №1 Никита Стогний прокомментировал данную операцию, имеющую большое значение не только для пациента, но и для развития трансплантологии региона:

Все прошло в штатном режиме и без осложнений, как результат кропотливой подготовки, которая ведется с 2016 года. Это один из этапов нашей работы, мы будем и дальше двигаться вперед.

Пациент наблюдался у врача-кардиолога с 2019 года. Ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда привели к развитию тяжелой сердечной недостаточности, которая стала причиной необходимости пересадки сердца. Врачи включили пациента в лист ожидания донорского органа, и в декабре прошлого года мужчина был госпитализирован в Областную клиническую больницу №1 для трансплантации сердца.

"В Тюменской области для донорства и трансплантации созданы необходимые условия, все процессы регулируются законом с соблюдением интересов как доноров, так и реципиентов. Благодаря грамотно выстроенному взаимодействию в 2021 году появилась возможность содействовать трансплантации в больницах Ишима, Ялуторовска и Тобольска. Операции для пациентов проводятся бесплатно, средства на их проведение выделяет правительство Тюменской области", – рассказал руководитель Центра трансплантации органов и тканей ОКБ №1Сергей Семченко.

С 2017 года специалистами центра проведено 94 операции по пересадке почки, 4 трансплантации печени и 2 – сердца. В листах ожидания донорских органов сейчас состоят 76 тюменцев, которым необходима трансплантация почки, 15 пациентов ждут пересадки печени и 5 – сердца.