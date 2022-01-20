Тюменская область на 6 месте в РФ по количеству проведенных исследований на COVID-19

Тюменская область по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения среди субъектов РФ занимает в рейтинге 6 место. В сутки в регионе проводится около 7 тысяч исследований. Всего с начала пандемии коронавируса в Тюменской области проведено более 3,5 млн. тестирований, за прошлый год – 1 945 981, сообщает региональное управление Роспортебнадзора.

Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 24 лаборатории. Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часа с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата исследуемым человеком. Срок действия отрицательного результата ПЦР-теста составляет 48 часов.

Вопросы, связанные с тестированием коронавирус, сроками исполнения и выдаче результатов тестов можно задать на горячую линию по телефону 8-800-302-26-70. Операторы проконсультируют вас ежедневно с 8.00 до 20.00.