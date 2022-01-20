Тюменская область готова приступить к вакцинации подростков против коронавируса

В регионе 105 тысяч подростков от 12 до 17 лет, которые, при условии родительского или личного информированного согласия, могут вакцинироваться против коронавируса, рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

"Мы призываем родителей услышать медиков и принять ответственное решение", - подчеркнула Наталья Логинова.

Для вакцинации несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет необходимо письменное заявление законного представителя несовершеннолетнего и добровольное информированное согласие на проведение вакцинации.

"Как только в регион прибудет первая партия вакцины для детей и подростков, мы информируем об этом наших жителей и начнем прививать детей, чьи родители примут решение о вакцинации", - сказала Наталья Логинова.