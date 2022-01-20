Первичная медпомощь стала доступнее жителям Калининского округа Тюмени

Городская поликлиника №5 в доме №127 по улице Карла Маркса в октябре 2021 года после капитального ремонта открыла второе отделение. Посодействовать его появлению жители просили депутата Тюменской городской думы Екатерину Вешкурцеву.

Ранее депутат обратилась в департамент здравоохранения с предложением сохранить филиал поликлиники №5 в районе "Маяка", там идею поддержали. После всех необходимых процедур из областного бюджета выделили деньги на капитальный ремонт и оборудование для лечебного учреждения.

"По просьбе жителей и исходя из отдаленности новой поликлиники, мы инициировали проведение комплексного капитального ремонта и использование данного помещения по первоначальному назначению. В нашем районе проживают в основном люди преклонного возраста, важно, чтобы медицинская помощь была им доступной и оказывалась своевременно", - Екатерина Вешкурцева.

Добавим, что к филиалу поликлиники № 5по адресу ул. Карла Маркса, д. 127 приписано около 19 тысяч человек, из 10 терапевтических участков работают на данный момент 4, но очередей нет — врачи справляются с нагрузкой. Помимо консультации терапевта, местные жители могут пройти первый этап диспансеризации, получить рецепты на льготные препараты, сдать анализы, сделать УЗИ и ЭКГ, кабинет неотложной медицинской помощи, в который есть отдельный вход с улицы.