Тюменцы стали чаще обращаться к депутатам гордумы за помощью

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Депутаты Тюменской городской думы за 2021 год получили от жителей города более 2500 обращений, годом ранее – около 2300. Ни один вопрос, затронутый горожанами, не остался без внимания, сообщили в гордуме.

Рост количества обращений говорит об эффективности депутатов и повышении к ним уровня доверия со стороны тюменцев. В 2021 году народные избранники активно участвовали в принятии решений по развитию человеческого капитала и созданию комфортной городской среды, контролировали строительство соцобъектов, помогали ускорить расселение аварийных домов и завершить капремонт многоэтажек, разбирались в вопросах качества дорог, водопонижения и благоустройства дворов.

Также в течение года депутаты отмечали заслуги земляков муниципальными поощрениями, оказывали тюменцам адресную помощь, в том числе в качестве волонтеров.

Председатель Думы Евгений Заболотный отметил, что в думе более года действует волонтерский центр, он помогает скоординировать действия депутатов разных фракций и принимать оперативные решения в интересах горожан.

"Ситуация с пандемией остается напряженной, в особом внимании нуждаются социально незащищенные категории граждан: пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие граждане и многодетные семьи. Каждый депутат знает ситуацию в своем избирательном округе и держит ее под контролем", – пояснил Евгений Заболотный.

Работа с обращениями граждан продолжилась в первые дни 2022 года, в думе отмечают, что для оперативности многие из депутатов выстроили общение с жителями своих избирательных округов в различных соцсетях и мессенджерах.