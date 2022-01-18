Тюменцы стали чаще болеть ОРВИ и гриппом

11:29 18 января 2022
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Заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 22% в сравнении с предыдущей неделей, но на 15% ниже недельного эпидемического порога. Заболеваемость детей 0-14 лет осталась на уровне прошлой недели и ниже эпидпорога на 41%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно мониторингу, на прошлой неделе в регионе  циркулировали вирусы ОРВИ, вирусы гриппа А (H3N2), а также вирусы не гриппозной этиологии.

Теги: грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор
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