Тюменцы стали чаще болеть ОРВИ и гриппом

Заболеваемость населения Тюменской области ОРВИ и гриппом за прошлую неделю увеличилась на 22% в сравнении с предыдущей неделей, но на 15% ниже недельного эпидемического порога. Заболеваемость детей 0-14 лет осталась на уровне прошлой недели и ниже эпидпорога на 41%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно мониторингу, на прошлой неделе в регионе циркулировали вирусы ОРВИ, вирусы гриппа А (H3N2), а также вирусы не гриппозной этиологии.