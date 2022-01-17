"Сережа очень тупой" – на театр Сергея Скобелева жалуются в ФАС

Новый театр известного тюменского актера Сергея Скобелева попал в историю: на него подали жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Жительнице Пскова не понравилось название спектакля Дмитрия Месхиева "Сережа очень тупой", женщина посчитала, что оно оскорбляет людей с именем Сергей. А вскоре и в местных телеграм-каналах появилось мнение, что название спектакля может указывать на некоторых конкретных людей с этим именем.

В Псковском академическом театре драмы имени А.С. Пушкина решили воспользоваться скандалом и пригласили зрителей "посмотреть спектакль и убедиться, что ни один конкретный мужчина с именем Сергей тут не при чем, а наш Сережа – уникальный и действительно очень тупой, а может быть, и не тупой?.."

Кстати, всех Сергеев при покупке билетов ждет скидка в 15 процентов.