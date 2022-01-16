В Минцифры разъяснили, как защититься от мошенников на портале Госуслуг

В СМИ обсуждается новый способ мошенничества с QR-кодами на портале Госуслуг. Речь идет о схеме, аналогичной получению доступа в онлайн-банки.
Минцифры: сотрудники портала Госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина и не запрашивают его данные. Будьте внимательны, не передавайте третьим лицам номер телефона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую информацию.
Схема мошенничества
Мошенники инициируют по телефону восстановление пароля к учетной записи пользователя, чтобы украсть его аккаунт. Для этого при входе в аккаунт они вводят номер телефона жертвы, после чего звонят пользователю и просят продиктовать код, полученный в SMS. Зная код, мошенники генерируют новый пароль, а реальный пользователь теряет доступ к своему аккаунту.
В этой схеме QR-код — лишь предлог для звонка, так как сейчас это самая актуальная тема. QR-код появляется в подтвержденной учетной записи автоматически, когда Минздрав передает сведения о вакцинации или перенесенном заболевании.
Усиленная защита аккаунтов на портале Госуслуг
Служба поддержки Госуслуг уже разработала усиленную защиту аккаунтов пользователей:
— Перед отправкой пользователю SMS для смены пароля портал запрашивает код ("капчу"), а после этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта. Эту информацию запрашивает система, а не сотрудник.
— В сообщении есть напоминание, что код никому нельзя сообщать.
— Можно также указать секретное слово. Оно запрашивается перед вводом кода из SMS.
В службе поддержки портала Госуслуг нет всплеска обращений по факту кражи учетных записей. Данные пользователей надежно защищены. При этом у операторов есть специальный скрипт, который позволит выявить мошенников и объяснить пользователю, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить безопасность своего аккаунта. Также операторы собирают номера, с которых звонили злоумышленники, и передают их в Банк России, так как это могут быть банковские мошенники.
Правила безопасности
Если вам позвонили и предложили привязать QR-код к странице на Госуслугах:
1. Положите трубку и не сообщайте никаких данных.
2. Не отправляйте SMS с кодами, не меняйте пароль с помощью звонившего.
3. Сообщите о звонке в МВД и на горячую линию поддержки портала Госуслуг по номеру: 8 800 100 70 10 или через платформу обратной связи.
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