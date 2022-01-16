13 почтоматов для выдачи посылок установили в Тюмени

В почтоматах тюменцы могут получать посылки из большинства интернет-магазинов, в том числе, AliExpress, Avon, "Читай-город" и других российских и зарубежных магазинов. Всего в городе планируется установить 92 почтомата.

- В первое время почтоматы будут работать на выдачу только предварительно оплаченных интернет-заказов. Курьер будет помещать посылку в почтомат, после чего клиент получит SMS с кодом получения заказа, сроком хранения и ссылкой на адрес почтомата. Его нужно ввести на экране, чтобы нужная ячейка открылась, и клиент смог забрать отправление. В ближайшем будущем Почта запустит оплату заказов картой через POS-терминал, - рассказали редакции Megatyumen.ru в пресс-службе УФПС Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что развитие сети почтоматов – один из приоритетных проектов почты, который позволит значительно расшить сеть выдачи посылок. Задача компании выстроить систему, при которой получатель сможет максимум за 10 минут дойти до почтового отделения, пункта выдачи товара или почтомата, чтобы забрать свой товар.

Адреса пунктов выдачи доступны на сайте Почты России.