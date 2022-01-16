Во дворце культуры Ишима фактов нецелевого использования помещений не выявлено

События для разных возрастов и интересов включены в афишу центра культурного развития в Ишиме, который открылся в сентябре минувшего года. Подробнее о деятельности центра изданию "Тюменская область сегодня" рассказали в региональном департаменте культуры.

– С момента открытия в ДК прошли две фотовыставки, посвященных Ишиму, а также передвижная выставка декоративно-прикладного творчества местных мастеров. В декабре в учреждении показали выставку видеогидов по книжным памятникам из фондов Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева, 21 декабря начали монтаж выставки "Хоровод лоскутных кукол" в рамках фестиваля "Стежки-дорожки", – сообщила директор департамента Елена Майер.

На главной сцене проходят концертные программы в честь главных государственных праздников, открытые уроки творческих студий, гастроли столичных артистов, показы спектаклей и фильмов для семейного просмотра. Елена Майер заверила, что большой популярностью пользуются трансляции в виртуальном концертном зале. Например, 24 декабря для медицинских работников Ишима показали онлайн-трансляцию благотворительного концерта с участием Марио Дюрана и Аниты Цой.

По результату анализа мероприятий, проведенных специалистами департамента во дворце культуры, с момента открытия фактов нецелового использования помещения ими выявлено не было.

– Выставки-ярмарки одежды и прочих товаров в зданиях подразделений МАУК "Объединение Ишимский городской культурный центр" прекращены в марте 2020 года. Вопрос о дальнейшем использовании пространства центра культурного развития останется на контроле регионального департамента культуры, – добавила Елена Майер.