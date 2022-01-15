В новогодние каникулы тюменцы не забывали про спорт

Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени накануне празднования Нового года запустил конкурс, где призвал горожан провести новогодние каникулы активно и с пользой. Сегодня можно подвести итоги. Жителей областного центра призывали не сидеть дома, а кататься на лыжах, коньках, гулять и наслаждаться зимним морозным воздухом. А затем делиться фотографиями своих активных каникул в группе городского Департамента по спорту во "ВКонтакте".

Более шестидесяти тюменцев приняли участие в конкурсе и активно выставляли свои фото. Новогодние каникулы они посвятили прогулкам по лесу, катанию на лыжах, на коньках, спускам с горок, походам в фитнес-центры и на скалодромы, катаниям на велосипеде по заснеженному парку, а некоторые и сам праздник встречали на шпагате! В завершение, участники поблагодарили организаторов за интересный конкурс и возможность не только провести каникулы активно, но и поделиться впечатлениями о своих зимних забавах, сообщил департамент по спорту администрации Тюмени.