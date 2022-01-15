В перспективе в Голышмановском округе газифицируют семь малых деревень

Жителей голышмановских малых деревень интересует вопрос, когда к их домам подведут газ.

- По запросу департамента ЖКХ Тюменской области в ноябре прошлого года мы направили информацию по всем негазифицированным населённым пунктам округа, - сообщил заместитель главы муниципалитета Олег Швецов. - Эти данные потребовались для рассмотрения и включения их в план областной программы газификации 2024-2029 годов. Сейчас она находится на утверждении у главы региона. Предварительно в неё внесли семь малых деревень Голышмановского округа — Брованово, Глубокую, Крупинина, Михайловку, Успенку, Усть-Малые Чирки и Одина, которая располагается на Евсинской территории. Кстати, деревня Михайловка попала в программу газификации Тюменской области на 2019-2023 годы и там уже начаты проектно- изыскательские работы.

В Голышмановском округе - 61 населённый пункт, из них в 17 — печное отопление. По словам замглавы этого муниципалитета Олега Швецова, процедура газификации на территории округа продвигалась медленно, а в последние два года прекратилась совсем.

Напомним, во время прямой линии 21 декабря прошлого года губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что для негазифицированных населенных пунктов в регионе формируется долгосрочная программа газификации. Ее точные параметры будут известны примерно через три месяца, сообщает Комсомольская правда-Тюмень