Занятия в школах Тюмени сегодня пройдут в штатном режиме

08:00 14 января 2022
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В четверг из школ Тюмени  в связи с сообщениями о минировании было эвакуировано около 50 тысяч обучающихся, в пятницу занятия должны пройти в штатном режиме, сообщил накануне вечером Информационный центр правительства региона. 

В связи с поступившими в полицию сигналами о возможном минировании зданий школ Тюмени 13 января было эвакуировано около 50 тысяч детей.

"Все здания обследовали сотрудники полиции, по данным пресс-службы УМВД России по Тюменской области, по результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено". - сообщает Инфоцентр.

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