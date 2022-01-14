Занятия в школах Тюмени сегодня пройдут в штатном режиме

В четверг из школ Тюмени в связи с сообщениями о минировании было эвакуировано около 50 тысяч обучающихся, в пятницу занятия должны пройти в штатном режиме, сообщил накануне вечером Информационный центр правительства региона.

В связи с поступившими в полицию сигналами о возможном минировании зданий школ Тюмени 13 января было эвакуировано около 50 тысяч детей.

"Все здания обследовали сотрудники полиции, по данным пресс-службы УМВД России по Тюменской области, по результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено". - сообщает Инфоцентр.