Занятия в школах Тюмени сегодня пройдут в штатном режиме

В четверг из школ Тюмени в связи с сообщениями о минировании было эвакуировано около 50 тысяч обучающихся, в пятницу занятия должны пройти в штатном режиме, сообщил накануне вечером Информационный центр правительства региона.
В связи с поступившими в полицию сигналами о возможном минировании зданий школ Тюмени 13 января было эвакуировано около 50 тысяч детей.
"Все здания обследовали сотрудники полиции, по данным пресс-службы УМВД России по Тюменской области, по результатам проверки предметов, представляющих опасность, не обнаружено". - сообщает Инфоцентр.
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