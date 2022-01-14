Евгений Заболотный вручил благодарственные письма работникам тюменской прокуратуры

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный в связи с профессиональным праздником и 300-летием органов прокуратуры в торжественной обстановке отметил заслуги помощника прокурора города Дениса Оларя и главного специалиста прокуратуры Марины Курц.

Евгений Заболотный отметил, что в 2021 году в прокуратуру города поступило около 6500 обращений от тюменцев, по его мнению, это свидетельствует о высоком доверии правоохранителям.

“Доверие тюменцев к работе надзорного органа очень высокое, и порой работник прокуратуры воспринимается жителями как последняя инстанция в решении вопросов. Радует регулярное, конструктивное взаимодействие прокуратуры Тюмени с думой в части вопросов совершенствования нормативно-правовой базы, доработке документов, подготовке заседаний думы, постоянных комиссий и деятельности депутатов в избирательных округах. Совместная работа позволяет принимать решения в интересах жителей Тюмени”, - подчеркнул председатель думы.

Всем работникам прокуратуры Евгений Заболотный в честь праздника пожелал крепкого здоровья и профессиональных успехов.