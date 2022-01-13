ЦУР за новогодние праздники обработал 1093 жалобы и сообщения тюменцев

За десять дней новогодних каникул Центр управления регионом зафиксировал 1093 сообщения и жалобы от жителей Тюменской области: 595 - в соцсетях и 498 - на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".

В соцсетях большая часть сообщений касалась категории "Благоустройства". 183 заявки зафиксировано по вопросам об уборке снега и наледи. Ещё 158 сообщений поступило на тему дорог и тротуаров. Также жители писали по теме ЖКХ (70), общественного транспорта (47) и социального обслуживания (31).

На сайт Госуслуг чаще всего жители области писали вопросы по теме вакцинации и лечения от коронавируса — 322 раза. Также тюменцы оставляли заявки на тему дворов и территорий общего пользования (64), автомобильных дорог (54) и многоквартирных домов (14).

Жители Тюменской области могут оставить вопрос или жалобу в официальных сообществах органов власти, через платформу обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе" и официальную группу ЦУР "ВКонтакте"