В Тюмени очистили от снега подход к дому после сообщения жительницы

Женщина оставила комментарий в соцсети о неубранном снеге у подъезда дома, после чего проблему оперативно решили городские службы.
В результате совместной работы Центра управления регионом Тюменской области и Администрации города Тюмени расчистили придомовую территорию по адресу: улица Пражская, 44.
В городское сообщество Тюмени ВКонтакте поступила жалоба жительницы на занесенный снегом проход к подъезду. Слой снега на дорожке служил также преградой для выхода из дома. Женщина прикрепила фотографии указанного участка и призвала к решению проблемы.
ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу. В ходе совместной работы Центра управления регионом и Администрации города Тюмени проблема была решена. Работы по расчистке придомовой территории выполнены.
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