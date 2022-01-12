В Тюмени очистили от снега подход к дому после сообщения жительницы

Женщина оставила комментарий в соцсети о неубранном снеге у подъезда дома, после чего проблему оперативно решили городские службы.

В результате совместной работы Центра управления регионом Тюменской области и Администрации города Тюмени расчистили придомовую территорию по адресу: улица Пражская, 44.

В городское сообщество Тюмени ВКонтакте поступила жалоба жительницы на занесенный снегом проход к подъезду. Слой снега на дорожке служил также преградой для выхода из дома. Женщина прикрепила фотографии указанного участка и призвала к решению проблемы.

ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу. В ходе совместной работы Центра управления регионом и Администрации города Тюмени проблема была решена. Работы по расчистке придомовой территории выполнены.