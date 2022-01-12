В Тюмени очистили от снега подход к дому после сообщения жительницы

16:55 12 января 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Женщина оставила комментарий в соцсети о неубранном снеге у подъезда дома, после чего проблему оперативно решили городские службы.

В результате совместной работы Центра управления регионом Тюменской области и Администрации города Тюмени расчистили придомовую территорию по адресу: улица Пражская, 44. 

В городское сообщество Тюмени ВКонтакте поступила жалоба жительницы на занесенный снегом проход к подъезду. Слой снега на дорожке служил также преградой для выхода из дома. Женщина прикрепила фотографии указанного участка и призвала к решению проблемы. 

ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу. В ходе совместной работы Центра управления регионом и Администрации города Тюмени проблема была решена.  Работы по расчистке придомовой территории выполнены.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2022