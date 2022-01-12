В Тюмени появится "Дом Ершова"

Новое пространство для семейного отдыха планируется создать в Тюмени на улице Дзержинского рядом с домом Буркова в двухэтажном кирпичном флигеле во дворе усадьбы.

Совместную работу над объектом начали администрация города и региональное отделение "Единой России" в рамках партийного проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-Горбунок", сообщает пресс-служба ЕР.

Концепцию будущего пространства с дизайнерами и проектировщиками обсудили первый заместитель председателя облдумы, координатор партпроекта Андрей Артюхов, директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев, руководитель управы Центрального округа Тюмени Артем Павлюченко, искусствовед Наталья Сезева и руководитель центра эстетического воспитания детей "В доме Буркова" Елена Фуникова.

"Дом Ершова" должен быть интересен и детям, и взрослым. Идею поддержал глава города Руслан Кухарук и откликнулся на просьбу выделить историческое здание в центре Тюмени, в котором можно было бы разместить материалы, посвященные Петру Ершову, проводить тематические детские мероприятия и принимать туристов со всей страны", - отметил Артюхов.

Наталья Сезева считает, что ключевым местом в "Доме Ершова. Территория сказок" должны занимать экспозиции с работами талантливых тюменских мастеров и юных художников.

Пространство здания небольшое, поэтому один из вариантов – сделать его трансформируемым, рассказал Алексей Краев. В этом должны помочь интерактивные элементы и современные технологии.

Эскизы фасада здания и его помещений уже готовы. Планируется, что внутри будут интерактивные зоны, выставки, посвященные сказке "Конек-Горбунок" и Петру Ершову, место для проведения мастер-классов, лекций и кинопоказов, сувенирный отдел и кофейня. Во внутреннем дворе между домом Буркова и флигелем предусмотрено большое зеленое пространство, где дети смогут проводить время на воздухе, а в летнее время будут проходить мероприятия и фестивали.

Новое пространство для семейного отдыха отлично впишется в концепцию пешеходного бульвара на Дзержинского, уверен глава ЦАО Артем Павлюченко. Начало благоустройства улицы запланировано на 2022 год.