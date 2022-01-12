Тюменский кванториум набирает группы от 11 до 17 лет на бесплатное обучение

В январе в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) стартовала запись в новые группы по четырем направлениям: Аэроквантум, Энерджиквантум, Промышленный дизайн и Геоквантум.

Юноши и девушки 11-17 лет могут бесплатно получить дополнительное образование, расширить свой кругозор и начать исследовательскую деятельность по интересующему курсу.

В Аэроквантуме дети займутся разработкой собственных проектов и решат инженерные задачи по созданию, сборке и коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов.

На базовом модуле Энерджиквантума обучающиеся познакомятся с основными источниками энергии и структурой энергосистемы региона, а на углубленном - выйдут на реализацию полноценных проектов.

В "Промдизайне" ребята создадут эскизы и макеты современной техники, изучат конструирование, прототипирование, инженерную графику, 2D и 3D моделирование, дизайн интерфейсов и производственных установок.

Обучающиеся Геоквантума предстоит работать с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, строят 3D-модели городов, попытаются решить задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, сельским хозяйством и всем, что нас окружает.

Уточнить подробную информацию и записаться на обучение можно по телефону: 8(3452)29-03-31.