Тюменский кванториум набирает группы от 11 до 17 лет на бесплатное обучение

В январе в детском технопарке "Кванториум" (пр. Геологоразведчиков, 6а) стартовала запись в новые группы по четырем направлениям: Аэроквантум, Энерджиквантум, Промышленный дизайн и Геоквантум.
Юноши и девушки 11-17 лет могут бесплатно получить дополнительное образование, расширить свой кругозор и начать исследовательскую деятельность по интересующему курсу.
В Аэроквантуме дети займутся разработкой собственных проектов и решат инженерные задачи по созданию, сборке и коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов.
На базовом модуле Энерджиквантума обучающиеся познакомятся с основными источниками энергии и структурой энергосистемы региона, а на углубленном - выйдут на реализацию полноценных проектов.
В "Промдизайне" ребята создадут эскизы и макеты современной техники, изучат конструирование, прототипирование, инженерную графику, 2D и 3D моделирование, дизайн интерфейсов и производственных установок.
Обучающиеся Геоквантума предстоит работать с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, строят 3D-модели городов, попытаются решить задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, сельским хозяйством и всем, что нас окружает.
Уточнить подробную информацию и записаться на обучение можно по телефону: 8(3452)29-03-31.
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