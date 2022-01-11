Администрация Тюмени разъяснила ситуацию с домом, о котором дети записали обращение к президенту

Видеоролик с просьбой о помощи жильцам пятиэтажного общежития, записанный с участием детей, опубликовали Telegram-каналы. В сюжете несколько ребят рассказывают о ветхих стенах здания, выпадающих кирпичах, плесени, отсутствии батарей и так далее.

СУ СК по Тюменской области по сообщению из СМИ проводит проверку по факту данного видеообращения. "Проводится доследственная проверка по факту опубликованного в одной из социальных сетей видеообращения детей, которые просят помочь решить проблему с аварийным домом по ул. Карла Маркса, 121", - сообщили NewsProm.ru в пресс-службе ведомства.

После проверки всех доводов и обстоятельств, указанных в видеоматериале, будет принято процессуальное решение.

В администрации города NewsProm.ru объяснили, что ситуация на контроле, об аварийном состоянии здания известно с 2017 года:

"Пятиэтажный дом по улице Карла Маркса, 121 находится в зоне внимания городской администрации. За техническим состоянием многоквартирных домов в соответствии с жилищным законодательством следят управляющие организации, которые имеют соответствующую лицензию на осуществление такой деятельности.

По результатам обследования спецорганизации в 2017 году дом был признан аварийным и подлежащим реконструкции. Принятие такого решения было обусловлено возможностью на тот момент восстановления работоспособного состояния дома в случае выполнения ряда ремонтных мероприятий. Необходимые действия собственниками реализованы не были.

Более того, в результате неоднократно осуществляемых вандальных действий неустановленных лиц общему имуществу дома в течение продолжительного периода времени причинялся вред.

Технологической особенностью дома является так называемая "верхняя разводка отопления". В декабре 2021 года в результате несанкционированного доступа на чердак был открыт сбросной кран, вследствие чего произошел сброс горячей воды непосредственно на фасад здания. Такие факты отмечались и ранее, что не могло не привести к постепенному разрушению кирпичной кладки на фасаде.

В связи с признанием дома аварийным жильцы оплачивают коммунальные услуги, но освобождены от платы за текущий и капитальный ремонт, а за содержание платят только 50%. При этом задолженность в целом по дому составляет более 800 тыс.рублей.

Правилами и нормами эксплуатации жилищного фонда текущий и капитальный ремонты в аварийных домах ограничены работами по подготовке к сезонной эксплуатации и поддержанию безопасных условий проживания.

В 2021 году в рамках текущего ремонта УК "Легион" выполнялись работы по локальному ремонту системы отопления, холодного водоснабжения, электроснабжения, проводился локальный ремонт кровли. Кроме того, УК за счет собственных средств полностью восстановлена работоспособность системы горячего водоснабжения.

Так как дом признан аварийным, управляющей компанией ведется систематическое наблюдение за сигнальными устройствами, которыми оборудованы конструкции, имеющие дефекты.

В администрации города Тюмени прошло сегодня рабочее совещание с представителями управляющей компании, на которой сотрудники УК "Легион" сообщили, что ещё в конце прошлого года с экспертной организацией заключен договор на проведение дополнительного инструментального обследования многоквартирного дома, с выработкой рекомендаций по мониторингу технического состояния строительных конструкций и проведением противоаварийных мероприятий.

По оценкам специалистов, которые проводят обследование, ряд конструкций дома находится в аварийном состоянии, при этом вывала кирпичей в настоящее время не зафиксировано. В течение месяца будет завершено обследование данного многоквартирника и предварительно дом скорее всего сменит статус на "аварийный и подлежащий сносу". Напомним , что сейчас в активной стадии находится работа по формированию программы переселения из ветхого фонда тех объектов, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года. Ведь только до конца 2021 года в рамках реализации программы расселения аварийных домов 2019 -2025 годов расселены 219 домов, а в планах на 2022 год уже обеспечены финансированием на расселение более 140 домов".