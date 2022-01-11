С 1 февраля тюменцы смогут смотреть кино по "Пушкинской карте"

Школьники и студенты Тюменской области смогут с 1 февраля смотреть фильмы в кинотеатрах, по "Пушкинской карте".

Карта, на которую начислена определенная сумма денег от государства, позволяет каждому гражданину России в возрасте от 14 до 22 лет посещать музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры. С 1 января ее номинал увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в соответствии с постановлением председателя правительства России Михаила Мишустина.

"В Тюменской области программа востребована. Почти тридцать тысяч билетов куплены за четыре месяца действия проекта с сентября по декабрь 2021 года. К "Пушкинской карте" подключены 24 учреждения культуры региона", - рассказала директор областного департамента культуры Елена Майер.