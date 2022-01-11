В Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Заболеваемость населения региона ОРВИ и гриппом за первую неделю 2022 года снизилась на 27,4% по сравнению с последней неделей 2021 года и на 28,4% ниже недельного эпидемического порога. Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет уменьшилась в 2,3 раза.

Согласно мониторингу циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), а также вирусы не гриппозной этиологии, сообщает РПН.