В Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

15:01 11 января 2022
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Заболеваемость населения  региона ОРВИ и гриппом за первую неделю 2022 года снизилась на 27,4% по сравнению с последней неделей 2021 года и на 28,4% ниже недельного эпидемического порога. Заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет уменьшилась в 2,3 раза.

Согласно мониторингу циркуляции вирусов ОРВИ и гриппа зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), а также вирусы не гриппозной этиологии, сообщает РПН.

Теги: грипп , ОРВИ , Роспотребнадзор
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