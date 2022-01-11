В реабилитационном центре в Тюмени коронавирус выявлен у 10 человек

На контроле Управления Роспотребнадзора по Тюменской области находится один очаг коронавирусной инфекции в реабилитационном центре "Поколение".

Центр занимается реабилитацией реабилитации наркозависимых и алкозависимых. Коронавирусом заболели 8 постояльцев и 2 сотрудника, контактных 4 человека.

Очаги в ишимском филиале ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница" (филиал №1) и в общежитии ДООВО "Тобольская духовная семинария Тобольско-Тюменской Епархии Русской Православной Церкви" закрыты, сообщили в РПН.