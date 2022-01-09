Землякам, оказавшимся без паспорта, готовы помочь в Тюменском районе

"Паспорт гражданина РФ - основной документ, удостоверяющий его личность, его обязаны иметь все граждане страны, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на ее территории",- напомнила начальник отдела по вопросам миграции Межмуниципального отдела внутренних дел РФ "Тюменский", подполковник полиции, Любовь Пуртова.

Поэтапная замена паспортов СССР на паспорт гражданина РФ проводилась с 01.10.1997 года по 01.07.2004 года. Но до настоящего времени не все его оформили, и живут, в том числе в Тюменском районе, без документов.

Часто это люди, которые приехали в страну много лет назад, с родителями, которые не позаботились об оформлении документов, или те, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

В таком положении оказался Назим Мехтиев, житель с. Большие Акиары. Гражданство он приобрел в 1994 году в Свердловской области, но при переезде потерял паспорт и другие документы. Он не раз пытался восстановить документы, но бросал все на полпути. В 2020 году прежний паспорт Назима нашелся, и сотрудники полиции помогли ему в получении паспорта гражданина РФ.

Пока паспорта у него не было, Назим не мог устроиться на работу или даже записаться на прием к врачу. "Сейчас везде - зелёный свет", - поделился радостью при получении паспорта житель Больших Акияр и всем, кто попал в такую ситуацию, не терять надежды и действовать.

С ним согласна и Галина Ильина из Созоново. Свой потерянный двадцать лет назад паспорт она восстановила в канун 2022 года.

Всего в 2021 году в отдел по вопросам миграции МО МВД России "Тюменский" по вопросу восстановления и получения документов обратилось более 20 жителей Тюменского района - третья часть обращений со всей области.

Специалисты уверяют, что медлить с решением такого вопроса не стоит, сообщила Пресс-служба главы Тюменского района.