Стилисты назвали трендовые цвета в 2022 году

Компания Pantone, которая по праву считается общепризнанным мировым авторитетом в области цвета, выбрала фаворита 2022 года. Им стал оттенок Very Peri – синий цвет с фиолетово-красным подтоном.

- Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком, Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность, - прокомментировали специалисты компании.

Питерский коуч-стилист Ирина Каховская отмечает, что цвет года отлично сочетается с бежевым, монохроматической гаммой, желтым, оранжевым и всей мятно-зеленой гаммой:

Невероятно женственный цвет. Не приторно-сладкий, в меру будоражащий, чувственный. Он отлично смотрится на разных фактурах и текстурах: от кожи до шелка, от хлопка до вязаных вещей.

Актуальные тренды осени-зимы 2021/2022 - серебро с россыпью пайеток, бежевый трикотаж и три главных цвета сезона: желтый, насыщенный оранжевый и неоново-фиолетовый. Все то, что поможет раскрасить зиму, уверена тюменский стилист Анастасия Овсянникова:

Красный – один из бесспорных модных и трендовых цветов зимнего сезона 2021-2022 года, его можно было увидеть практически на всех подиумах недель моды.

Главным же цветом сезона весна-лето 2022 года станет белый, особенно, образы, собранные исключительно из этого цвета. Его дополнят чернильный оттенок синего, желтый и остающийся актуальным вот уже несколько сезонов красный. Цвет отлично сочетается с белым, лавандовым и бежевым. Летом на свое законное место вернется оранжевый цвет во всех оттенках, а также дуэт из 2000-х – неоновый зеленый и желтый.