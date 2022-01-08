За 2021 год более 200 тюменцев отравились алкогольными суррогатами

Более 200 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией зарегистрировано в Тюменской области за 2021 год, причем свыше половины из них - со смертельным исходом, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Из общего количества отравлений около 5% приходится на несовершеннолетних, в этой группе летальных исходов не зарегистрировано, уточнили в РПН.

"Причинами острых отравлений являются употребление внутрь этанола, метанола, спирта неуточненного (денатурата, одеколона и парфюмерно-косметических изделий, стеклоочистителя, суррогата алкоголя, технического спирта, тормозной жидкости, тосола, этиленгликоля)", - сообщили в РПН.

Эксперты отмечают, что особую опасность для здоровья представляют поддельные алкогольные напитки:

Однократное употребление суррогатов алкоголя или иных технических жидкостей, содержащих в небольших количествах метиловый спирт, этиленгликоль, ацетон и другие ядовитые вещества, в большей части случаев приводит к летальному исходу.

Первыми признаками отравления алкогольными суррогатами бывают тошнота, затем рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль. Клиническая картина первоначально такая же, как при отравлении большим количеством водки. Дальнейшие симптомы зависят от того, чем вызвано отравление и насколько велика доза выпитого.

При первых признаках отравления алкоголем или его суррогатами важно сразу вызвать скорую медицинскую помощь или доставить пострадавшего в больницу.

Для предупреждения отравлений спиртсодержащей продукцией необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

- не приобретать алкогольные напитки в местах несанкционированной торговли, по низкой цене, без фирменной заводской упаковки и маркировки специальными акцизными марками, с рук, а также дистанционным способом продажи через сеть Интернет;

- не покупать алкогольную продукцию без акцизных марок, с плохо укупоренными бутылками, содержащими осадок и посторонние включения;

- покупать и употреблять лекарственные препараты на спиртовой основе можно только по назначению лечащего врача;

- не пить спиртосодержащие жидкости, применяемые в быту и для технических нужд;

- исключить избыточный и длительный приём алкоголя, употребление его суррогатов.

Лучшие профилактические меры от отравления алкогольными напитками — полное исключение их из употребления. Алкоголь является ядовитым и вредным в любом виде и количестве, напоминают в региональном Управлении Роспотребнадзора.