Тюменский травматолог: кальций не ускоряет срастание кости

Употребление кальция не влияет на скорость срастания кости при переломах, а передозировки вообще могут вызвать новые проблемы со здоровьем, считает травматолог Тюменского кардиологического научного центра Максим Шилюк.

Зимой, когда из-за перепадов температуры возникает гололед, неудачное падение может закончиться переломом. Получив травму, для быстрого возвращения к полноценной жизни люди начинают активно добавлять в рацион кальций. Однако кальций, диеты, молочные продукты никак не помогают при переломах, а неправильно подобранные дозировки препарата могут негативно сказаться на здоровье, например, отложиться в почках, подчеркивает травматолог. К тому же тот кальций, что пьют во время перелома, даже не успевает отложиться в костях.

Также не влияет на срастание перелома возраст человека, отмечает врач. Утверждения о том, что кость обретает прежнюю целостность за столько дней, сколько человеку лет - миф. Возраст сыграет на руку только детям, у них кости срастаются чуть быстрее, а у взрослых людей на это уходит в среднем два месяца, при условии отсутствия осложнений.

"Если человек относительно здоровый, нет никаких системных заболеваний, то срастание кости идет по своим природным законам. Есть такая фраза: "Беременность ускорить невозможно", тоже самое и со срастанием костей", - пояснил травматолог корреспонденту "Комсомольской правды-Тюмень".