Какой этаж выбрать при покупке квартиры в Тюмени

Покупатели нового жилья избегают первых и последних этажей, отдавая предпочтение средним. Хорошо, когда выбор есть, но как быть, если лишать себя возможности стать владельцем квартиры в выбранном доме не хочется, а осталось лишь два варианта – первый или последний этаж. Ответ на этот вопрос дала тюменский риэлтор.

"Предпочтительнее выбор остановить на последнем этаже. Здесь есть несомненные преимущества: лучшие виды из окна, соседи сверху не топают. Одно из главных – такое жилье и перепродать будет проще, поскольку на него спрос выше. Первый этаж проигрывает: его опасаются из-за возможной влажности подвала, рядом могут быть парковки, от которых специфические запахи, и небезопасность снижают ценность квартиры", – рассказала изданию "Тюменская область сегодня" Галия Богатырева.

Потенциальных хозяев квартир на верхних этажах настораживают проблемы, которые могут возникнуть из-за прохудившейся кровли, однако наличие техэтажа этот вопрос снимает.

"В новостройках уходят от использования технического этажа, там располагается, как правило, неиспользуемая кровля. Строится она качественно, никто не жалуется на протечку, а вот преимущества очевидны: это увеличенная высота потолков – 3 метра и больше. И в цене они бывают, соответственно, дороже", – прокомментировала Галия.

Некоторые покупатели жилья выбирают именно первые этажи, считая, что он решит их прошлые проблемы. "Семья с маленькими детьми, устав от претензий соседей, которые постоянно жаловались на шумных малышей, решила, что первый этаж – лучший вариант. Такой же выбор делают пожилые люди и маломобильные граждане, для которых подъем связан с определенными сложностями", – отметила риэлтор.