В 2022 году на тюменских улицах могут появиться силуэты хищных птиц

В начале этого года тюменские экоактивисты выступали с инициативой разместить на шумозащитных экранах города силуэты хищных птиц. Пока они так и не появились, но есть вероятность, что инициатива будет реализована уже в следующем году. Подробности выяснило издание "Тюменская область сегодня".



Как сообщили общественники в социальных сетях, в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени им ответили, что в бюджете на 2021 год не предусмотрены средства на нанесение силуэтов на акустические экраны.



– Понимая значимость и необходимость устройства изображений департаментом будет рассмотрена возможность организации данных видов работ на путепроводах в районе улиц Мориса Тореза, Первомайской, Мельникайте (Ставропольской) и по улице Республики (Монтажников) в 2022 году, – процитировали ответ властей экологи.



Напомним, что изначально предложение о нанесении наклеек появилось в 2018 году, но тогда оно осталось незамеченным. В январе 2021 года была сделана вторая попытка. Активисты утверждают, что такая мера спасения птиц является одной из самых недорогих и действенных.



Дело в том, что пернатые разбиваются о прозрачные стенки на лету, не замечая экраны, их обманывают любые зеркальные поверхности. Мировой опыт показывает, что изображения силуэтов в полную величину способны решить данную проблему. По исследованиям орнитологов, птицам лучше заметны черные или красно-желтые "хищники", их использование имеет больший смысл.



Добавим, что в августе подобный проект решили воплотить в жизнь в городе Ишиме. Полноцветные изображения хищных птиц появились на путепроводе в створе улиц Путиловская и Деповская.