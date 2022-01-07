Тюменцы могут приобрести вещи, сделанные мастерами-инвалидами

В Тюменской области проживает около 98 тысяч людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Примерно треть из тех, кто мог бы работать, трудоустроены. Зарабатывают инвалиды не только интеллектуальным трудом, но и ручным. Они делают и постельное белье, и защитные маски, и красивые сувениры.



Сотрудница Тюменского предприятия инвалидов по зрению Елена Ткаченко уже не первый год шьет постельное белье, одеяла и полотенца. С приходом пандемии девушка вместе с коллегами начала делать многоразовые защитные маски.



- Помимо этого мы изготавливаем матрасы, подушки, кухонные, столовые и банные наборы. Рядом с предприятием на улице Мельничной есть фирменный магазин, в котором можно купить все, что мы производим, — поделилась она с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня".

Помимо этого, люди с ограниченными возможностями здоровья делают на предприятии бумажные полотенца и предметы гигиены, коробки и конверты, выпускают фурнитуру для мебели.



Те, кто трудится из дома, предлагают свою продукцию через социальные сети. Тюменец Андрей Бетехтин, к примеру, продает сувениры ручной работы — рождественские венки, елочки, букеты, дизайнерские цветочные горшочки. Галина Балашова делает ободки, заколки и украшения, а Светлана Маралкина лепит из полимерной глины различные мелочи, от очень реалистичных мандаринок и гамбургеров до цветов и фонариков.