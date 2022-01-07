ФК "Тюмень" ушел в отпуск

У футболистов "Тюмени" зимний отпуск продолжится до конца января.

Клуб, выступающий в четвертой группе среди команд-клубов II дивизиона ФНЛ, отыграл первую часть сезона из 20 туров.

Сезон возобновится 3 апреля, первый матч – с "Ностой" из Новотроицка. Всего запланировано 30 туров.

Несмотря на отпуск, футболисты не будут забывать об аэробных нагрузках, занятиях в тренажёрном зале и бассейне, чтобы быть в форме к первому домашнему сбору. Планируются тренировки в "Легкоатлетическом манеже", если позволит погода – на улице.

Как уже сообщал Вслух.ру, перед перерывом "Тюмень" обосновалась на четвертой строке турнирной таблицы. За 19 сыгранных матчей клуб заработал 37 очков. Было 11 побед, 4 проигрыша и 4 ничьих.

"В прошлом сезоне говорили, что у нас группа сильная. Сейчас она стала ещё сильнее", - прокомментировал главный тренер Игорь Меньщиков. К слову, он уже два года тренирует нашу команду, под его руководством сыграно 46 матчей, 29 закончились победой, забито 100 голов.

В первой половине сезона у "Тюмени" были крупные победы: 29 августа разгромили "Торпедо" из Миасса со счетом 8:1, 6 сентября взяли верх над "Оренбургом-2" - 7:3, 23 октября обыграли "Ладу-Тольятти" - 7:0. Однако в ноябре два матча закончилось со счетом 0:0 на табло – с "Челябинском" и "Звездой" из Перми.

В первой половине сезона больше всех голов – 13 – забил нападающий под №11 Данил Карпов. Он вошёл в число лауреатов

областного конкурса "Спортивная элита – 2021" в номинации "Лучший спортсмен по командным игровым видам спорта".