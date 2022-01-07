Тюменские выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ

В Тюмени в 2021 году из более 5 тыс. сдающих ЕГЭ за парты сели 640 выпускников прошлых лет.

Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ для поступления в вузы. Обычно на этот шаг идут те, кто хочет улучшить предыдущих результат, либо те, кто решил учиться по направлению, по которому раньше не сдавали экзамены. Были случаи, когда участники этой категории набирали по 100 баллов.

Заявить о своем намерении можно до 1 февраля. Для этого нужно обратиться в региональный центр обработки информации (ул. Малыгина, 73, с будни с 9.00 до 16.30) или в департамент образования администрации Тюмени (ул. Володарского, 13, в будни с 9:30 до 12:00).

При подаче заявления нужно при себе иметь оригиналы и копии следующих документов: паспорта (2, 3 страница и страница с

регистрацией по месту жительства); СНИЛС; аттестата о среднем общем образовании; свидетельства о браке или свидетельства о перемене имени (при смене фамилии, имени, отчества).

Как ранее сообщал Вслух.ру, уже утверждено расписание ЕГЭ. Предусмотрено три периода: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября). Уже доступен открытый банк заданий на сайте "Федерального института педагогических измерений", который формирует контрольно-измерительные материалы на экзамены.