Городской парк аттракционов готовит сюрприз для тюменцев

В 2021 году тюменский городской парк культуры и отдыха выставлял на продажу несколько аттракционов. Сделано это было не просто так – руководство планирует обновить несколько расположенных на Цветном бульваре объектов. О том, чем Городской сад будет радовать горожан в новом году, корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" рассказали в ООО "ГПКиО".

– Производство аттракционной техники не стоит на месте, придумываются новые формы, более современные технологии, электроника и безопасность. Мы тоже не хотим останавливаться, мы обновляемся, проводим здоровую ротацию – замену аттракционной техники. Принцип нашей работы – самое лучшее любимому городу, – пояснили в организации.

Тюменцам очень полюбился аттракцион "Вальс", он пользовался большой популярностью как у маленьких, так и у больших посетителей парка. Поэтому руководство решило к сезону 2022 года заменить его на новый, с обновленным дизайном. Сейчас яркий, красочный аттракцион "Ракушки" уже установлен на Цветном бульваре. В ближайшее время его запустят.

В парке довольно долгое время вынашивали идею по установке современного автодрома. Ее удалось реализовать благодаря лизинговой компании. Совсем скоро тюменцы и гости города смогут оценить новый крытый иллюминированный автодром и насладиться скоростью на 14 ярких машинах итальянского производства.

– Еще к началу следующего сезона, мы приготовили большой сюрприз для горожан и гостей нашего города, уже приобретен и изготавливается для нашего города новейший итальянский аттракцион, но пока мы не откроем завесу тайны, название сообщим позже, – добавили в ГПКиО.

Осенью для украшения также было приобретено несколько новых декоративных лавочек-фотозон. Сейчас продумывается их размещение на аллеях бульвара. Все работы по демонтажу, монтажу, дизайну планируется провести, пока будут стоять холода, чтобы с приходом тепла парк встретил своих посетителей в обновленном виде.

По информации, опубликованной на одном из сайтов объявлений, сейчас на продажу выставлены аттракционы "Клоун", "Имитатор-экстрим", "Али-Баба", паровозик "Герои мультфильмов" и "Торнадо". Их стоимость составляет от 590 тысяч до 10,1 млн рублей.