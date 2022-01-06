Педагоги Тюменской области зарабатывают больше, чем в среднем по России

Уровень зарплат педагогов Тюменской области выше среднероссийских показателей. Среди регионов Уральского федерального округа показатели на третьем месте после Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. С последними данными Росстата за январь-сентябрь 2021 года ознакомился Вслух.ру.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности в России составляет 43 тыс. 820 рублей, в Тюменской области – 49 тыс. 627 рублей. У педагогов дошкольного образования – 36 тыс. 879,3 рубля и 45 тыс. 117,7 рубля соответственно.

К слову, согласно прогнозу на 2022 год, в Тюмени средняя зарплата воспитателей вырастет до 48,8 тыс. рублей, учителей – до 54,5 тыс. рублей. Средства для исполнения майских указов президента РФ заложены в бюджете города на следующий год.

Педагоги дополнительного образования Тюменской области, по оценке Росстата, в среднем зарабатывают 47 тыс. 934,3 руб., в России этот показатель – 41 тыс. 932,2 руб.

Также представлены данные по профессиональному звену. Средняя зарплата у преподавателей в тюменских вузах составляет 96 тыс. 902,8 рубля, в СПО – 53 тыс. 114 рублей. В России – 95 тыс. 255 рублей и 43 тыс. 799 рублей соответственно.